Atienza wants to lower age of recipients of P100K centenarian bonus

Buhay Rep. Lito Atienza has urged his colleagues to lower the age bracket of beneficiaries of P100,000 incentive as mandated by the Centenarians Act of 2016.

“Sa ngayon, ang ating mga senior citizen ay binibigyan ng P100,000 kapag sumasapit na ang 100 taon. Ang problema po, bibihira ang nakikinabang diyan sapagkat bibihira ang umaabot ng 100 taon. Kung mamarapatin niyo, ibaba natin ang edad ng mabibigyan ng pabuya. Ibigay natin habang sila ay buhay pa,” Atienza said in response to a privilege speech delivered by Senior Citizen Rep. Francisco Datol Jr. on Monday.

Last year, former President Benigno Aquino III signed the Republic Act No. 10868, a measure granting additional benefits for centenarians, more than three years after he vetoed an earlier version of the bill.

According to his research, Atienza said that out of 3,900 centenarians in the country, only 2,000 are able to receive the P100,000 bonus allotted for them.

“Why? Marami sa kanila nakaratay na sa banig. Kapag umabot kaya sa 100 taon, palagay ko kung hindi rin lamang kayo parang si Congressman Bondoc, ito po ay aabot ng 120, ay palagay ko pangkaraniwan ay 100 taon, nakahiga na. Papupuntahin sa munisipyo, hindi na makakalakad. Ayaw namang ibigay sa mga kamag-anak,” the lawmaker said.

Consequently, Atienza suggested to lower the age bracket of the law’s beneficiaries from 100 years old to 90 years old.

“Kaya kung mamarapatin niyo, ibaba natin ang edad ng benepisyo. 90 anyos, P100,000 ang ibigay sa kanya. Gusto nating pakinabangan nila ang salaping ito. Yung bonus na yun, ibigay na rin natin sa kanila,” he said.

Atienza has also proposed that senior citizens, or elderly aged 60 years old and up, be given 50 percent discount on flight fares.

“Isabay na natin yung ating pinagtutulungang batas. Bigyan ng 50 porsiyentong [discount] sa pamasahe sa eroplano ang mga senior citizen para sila ay makapagbiyahe naman. Makita ang ganda ng ating kapuluan. Yun po ba ay handa kayong tanggapin at ating pagtulungan sa harap ng ating mga kasamahan upang maging ganap ang ating pagkilala sa ating mga senior citizens?” said Atienza.

Following this, Datol backed Atienza’s recommendations.

“Handa po kami diyan at napakaganda para sa senior citizens ng ating bansa,” the senior citizens’ representative said.