No cheer this Christmas due to EJKs — Pangilinan

Senator Kiko Pangilinan, the president of the erstwhile ruling Liberal Party, on Saturday lamented that Christmas cheer was dampened by the spate of summary killings and even by the foul mouth of President Rodrigo Duterte.

In a statement, Pangilinan said Christmas in the Philippines is incomparable and characteristic, with the arrival of balikbayan boxes and the non-stop drinking session and reunions of families.

“Walang katulad ang Pasko sa Pilipinas. Sabi nga nila, pinakamahaba ang pagdiwang natin nito. ‘Ber’ months pa lang, game na: Umpisa na ang pagdating ng mga balikbayan box, ang pagsabit ng mga parol, at walang katapusang kainan at inuman,” Pangilinan said.

But the Liberal lawmaker noticed that the usual holiday mood was dampened by the summary killings of drug suspects at the height of Duterte’s war on drugs that has claimed over 6,000 lives already.

Not to mention the curses that come out of the President’s mouth in every statement, and the army of trolls that spread hate and anger on social media, Pangilinan added.

“Pero parang hindi masyadong masaya ngayon. Marahil dahil imbis na magsaya ay nagluluksa ang maraming namamatayan. Marahil dahil imbis na ‘Merry Christmas’ ay mga mura ang naririnig natin sa ating mga pinuno. Marahil dahil imbis na pagmamahal ay takot at galit, insulto at paninirang-puri ang laganap lalo na sa social media,” Pangilinan said.

He called on the public to take the opportunity to learn from the birth of Jesus Christ the gift of love instead of hate and anger.

“Kaya ito rin siguro ang panahon para pagnilayan natin ang kwento ng Pasko: May isang sanggol ang ipinanganak sa isang sabsaban dahil wala ng ibang matutuluyan ang kanyang pamilya…. Para sa akin, galing sa kwentong ‘yan ang mga paalala ng Pasko: Ang ligaya na dulot ng mga bata,” Pangilinan said.

“Ang pansin at diin sa mahihirap. Ang payak na pagdiwang basta kasama ang mga mahal sa buhay. Pagbibigay-buhay ang dakila at tunay na regalo. At pag-ibig bilang sagot sa maraming suliranin — ng sarili, ng pamilya, ng Inang Bayan, ng sanlibutan,” he added. JE